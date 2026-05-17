Повалий рассказала, как вывезла мать с Украины

Певица Таисия Повалий рассказала в шоу «Секрет на миллион», что ее пожилая мать находилась на Украине во время начала специальной военной операции.

Повалий призналась, что сильно переживала за мать, так как та находилась в постоянной опасности.

«Когда стреляли возле моего дома, когда все соседи собрались и кричали, какие ужасные им достались соседи, мама на ночь начала закрывать роллеты, ей стало страшно. Она была в доме одна. Охранники перестали ходить на работу», — вспомнила артистка.

По словам Повалий, в один из дней она приняла решение забрать мать оттуда. Она заплатила денег наемникам, чтобы провели ее родителя до границы с Белоруссией. Путь пролегал через Западную Украину. Артистка не помнит точную сумму, которую заплатила за перевозку. По ее словам, стоимость услуги достигла более $2000.

«Когда она меня увидела, это было самое большое счастье для нее. Она долго меня ждала», — поделилась певица.

В мае 2024-го Таисия Повалий получила гражданство России и впервые проголосовала на президентских выборах. Артистка заявила, что проголосовала за «путь к свету и созиданию» и отметила, что счастлива сделать это в важный для нашей страны день.

