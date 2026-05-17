Муромов впервые высказался о внезапной смерти сына

Известный композитор Михаил Муромов, исполнитель хитов «Яблоки на снегу», «Ариадна» и «Странная женщина», впервые рассказал о внезапной смерти 33-летнего сына, произошедшей несколько лет назад. Об этом пишет «СтарХит».

По данным газеты, 75-летний артист не скрывает детали своей биографии, в том числе то, что у него в молодости было множество романов.

Вместе с тем, заметили журналисты, Муромов признал только четверых внебрачных сыновей: Михаила, Николая, Павла и Артура.

Один из них, Михаил, умер несколько лет назад, но о его смерти публика узнала только осенью прошлого года — во время передачи Андрея Малахова о своей потере рассказала гражданская жена композитора, Вера Сапронова.

Авторы статьи заметили, что Муромов промолчал тогда и решил высказаться лишь сейчас, в мае 2026 года.

«Мы ведь с сыновьями особо не общались. Вот Мишка, который помер, он был ближе всех. Вообще даже странно, что он дожил до этих лет. Уж очень бурная у него была жизнь. Я проводил его в последний путь в 33 года», — разъяснил композитор.

По его словам, Миша был очень талантливым молодым человеком, саксофон освоил всего за неделю. Он добавил, что сын заезжал к нему в гости до последних дней, советовался, просил о помощи.

«Случайная смерть — это такая штука, ее никогда не предугадаешь», — констатировал певец.

Михаил Владимирович Муромов родился 18 ноября 1950 года в Москве в семье учёных. В 1969 году был приглашён в качестве гитариста и вокалиста в ВИА «Славяне», где работал до 1972 года.

В 1987 году вышел хит «Яблоки на снегу» на стихи Андрея Дементьева, который стал визитной карточкой певца.

Музыку к песне написал сам Муромов, стихи — Андрей Дементьев. В 1988 году артиста пригласили выступить с этой композицией на «Песне года».

Пик популярности пришёлся на 1987–1991 годы, когда вышли самые известные песни: «Яблоки на снегу», «Ариадна», «Странная женщина».