Блогер Самойлова задолжала государству более 4 млн рублей

У блогера Оксаны Самойловой образовался долг перед налоговой службой и Роскомнадзором за распространение рекламы. Он составляет более четырех миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы налоговиков.

Из документов следует, что Самойлова задолжала налоговой более 3,329 миллиона рублей. Еще 714 тысяч рублей она должна выплатить РКН.

С Самойловой также хотят взыскать 300 рублей штрафа за не предоставленные вовремя сведения об ИП в органы Фонда пенсионного и социального страхования.

В общей сложности блогер должна 4,044 миллиона рублей.

В сентябре 2024 года налоговая заблокировала счета компании «Фэмэли Фест», где Самойлова значится руководителем и учредителем. Причина — непредоставление расчета сумм налога на доходы.

Ранее сообщалось, что Самойлова отдыхает с детьми в Китае, откуда публикует снимки в соцсетях.