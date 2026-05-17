Актриса Стася Милославская вышла замуж за 22-летнего футболиста Егора Ушакова.

16 мая Стася Милославская и Егор Ушаков организовали свадьбу, на которой присутствовали только близкие. Актриса выбрала для торжества белое мини-платье, пушистые туфли на каблуках и фату. Артистке уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле. Жених был одет в белую рубашку и черный брючный костюм.

30 мая издание Super.ru сообщило, что Егор Ушаков сделал предложение актрисе на концерте Валерия Меладзе в Турции. Мужчина встал на колено и преподнес ей помолвочное кольцо. Артистка ответила, что согласна стать его женой. Позже возлюбленный спел дуэтом с Меладзе.

Недавно Стася Милославская и Егор Ушаков посетили первый показ возобновленного проката мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой», который состоялся в театре МДМ. Актриса появилась на мероприятии в черном бархатном мини-платье, под которое надела лонгслив. Она добавила к образу колготки в сердечки, сапоги, кольцо и серьги. Футболист позировал перед фотографом в белой рубашке и коричневом брючном костюме.

