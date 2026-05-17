Участники The Hatters внесены в базу «Миротворца»
Российскую рок-группу The Hatters внесли в базу украинского сайта «Миротворец»* после концертов в Крыму.
Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Данные четырёх музыкантов появились в списках ресурса 16 мая.
Речь идёт о Юрии Музыченко, Павле Личадееве, Александре Анисимове и Дмитрии Вечерине. Всем им предъявлены обвинения в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, соучастии в преступлениях против государства и его граждан, а также в незаконной коммерческой деятельности на украинских территориях.
Поводом для внесения в базу, как уточняется, стало посещение группой Крыма и выступления в Севастополе в рамках музыкального тура.
* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.