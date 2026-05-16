Экс-солиста группы «АукцЫон» госпитализировали

Российского певца и бывшего солиста группы «АукцЫон» Сергея Рогожина госпитализировали в Новороссийске. Исполнителю стало плохо в четверг, 14 мая, после чего его доставили в больницу. Об этом в субботу, 16 мая, сообщила Baza.

— 62‑летнему певцу стало плохо позавчера, ему вызвали скорую. Сейчас он находится в больнице, — передает Telegram-канал.

23 марта в личном блоге заслуженной артистки России Татьяны Булановой сообщили, что певицу доставили в больницу после концерта в Дмитровграде Ульяновской области. Местным врачам удалось быстро стабилизировать состояние Булановой, и уже на следующий день она провела концерт в Ульяновске.

8 мая западные СМИ сообщили, что британской певице Бонни Тайлер сделали срочную операцию в связи с разрывом аппендикса. Исполнительница начала чувствовать себя плохо во время концерта в Лондоне. Тогда она сходила ко врачу для обследования, но они ничего не обнаружили. Позднее Тайлер решила отправиться в Алгарви, где находился ее дом, и там у нее начались сильные боли в животе