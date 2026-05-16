Лена Ленина снова шокировала Канны

Модель и писательница Лена Ленина снова шокировала гостей Каннского фестиваля экстравагантной прической. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Журналисты уточнили, что 12 мая стартовал 79-й Каннский кинофестиваль. По традиции, в нем приняла участие Ленина — на протяжении 15 лет ее приглашают на площадку как модель и звезду французского ТВ.

На второй фестивальный день артистка появилась с прической в виде огромной корзины с розами, оплетенной прядями волос. По мнению журналистки Ксении Собчак, ее голова напоминала «разворошенное гнездо полевки с хантавирусом».

16 мая Ленина сделала не менее экстравагантную прическу — вышла на красную дорожку с распущенными волосами с с розовой лакированной туфлей на макушке.

По мнению зрителей, шпилька туфли выглядела пугающе — казалось, что она пробьет голову блондинки.

Напомним, что в 2025 году в дирекцию Каннского фестиваля поступила жалоба. Ее автор заявил, что высокие прически Лениной мешают смотреть фильмы и потребовал запретить их. Организаторы рассмотрели жалобу, но не посчитали нужным вводить запрет на прически.