Лена Ленина снова шокировала Канны

Лена Ленина украсила прическу туфлей
Модель и писательница Лена Ленина снова шокировала гостей Каннского фестиваля экстравагантной прической. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Журналисты уточнили, что 12 мая стартовал 79-й Каннский кинофестиваль. По традиции, в нем приняла участие Ленина — на протяжении 15 лет ее приглашают на площадку как модель и звезду французского ТВ.
На второй фестивальный день артистка появилась с прической в виде огромной корзины с розами, оплетенной прядями волос. По мнению журналистки Ксении Собчак, ее голова напоминала «разворошенное гнездо полевки с хантавирусом».
16 мая Ленина сделала не менее экстравагантную прическу — вышла на красную дорожку с распущенными волосами с с розовой лакированной туфлей на макушке.
По мнению зрителей, шпилька туфли выглядела пугающе — казалось, что она пробьет голову блондинки.
Напомним, что в 2025 году в дирекцию Каннского фестиваля поступила жалоба. Ее автор заявил, что высокие прически Лениной мешают смотреть фильмы и потребовал запретить их. Организаторы рассмотрели жалобу, но не посчитали нужным вводить запрет на прически.