Сенатор Гибатдинов: России не нужно "Евровидение"

С нелюдями, выступающими на "Евровидении", соревноваться не следует, заявил сенатор РФ Айрат Гибатдинов из комитета Совфеда по науке, культуре и образованию.

Напомним, руководитель "Евровидения" Мартин Грин сообщил, что Россию могут допустить к этому музыкальному конкурсу.

"Вспоминая выступления с демоническими образами, мужчинами в женских образах, артистами, которые позиционируют себя бесполыми монстрами, и прочими попытками шокировать публику любой ценой, можно сразу сказать, что нам такой конкурс не нужен. С такими нелюдями даже соревноваться не следует", - сказал ТАСС Гибатдинов.

Российские артисты могут продемонстрировать высший класс на любой сцене, но нужна ли им такая площадка, как "Евровидение", усомнился сенатор, подчеркнув, что там музыка уступила место политике и провокации.

России важнее вкладываться в свои культурные проекты и сотрудничество с дружественными странами, считает парламентарий.

"У нашей культуры достаточно силы и таланта, чтобы задавать стандарты без одобрения европейских продюсеров", - добавил он.

Напомним, что в феврале 2022 года Европейский вещательный союз объявил, что в связи с событиями на Украине Россия не будет представлена на "Евровидении".