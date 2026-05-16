Лерчек и ее возлюбленный неожиданно снялись с турнира по танго

Онкобольная Лерчек и её возлюбленный танцор Луис Сквиччиарини отказались от участия в турнире по танго, который пройдет 17 мая в одном из московских отелей. Ранее пара была заявлена в числе участников соревнований и должна была выступить под номером 17.

© Super.ru

По данным организаторов, Валерия и Луис планировали выйти на паркет трижды — в 13:36, 14:01 и 14:13. Всего в конкурсе заявлены 24 танцевальные пары. Однако позже стало известно, что они снялись с турнира ещё до начала мероприятия.

«Они зарегистрировались на турнир, но по каким-то причинам отменили участие. Возможно, здоровье, я не знаю», — рассказали организаторы Super.

Лерчек сообщила о прохождении пятой «химии»: в Сети снова заговорили об обмане

Ранее Луис Сквиччиарини объяснил, почему Лерчек занимается спортом во время лечения. Оказалось, что все физические нагрузки Чекалина согласовывает с лечащим врачом. Спорт помогает блогеру восстанавливаться после химиотерапии.