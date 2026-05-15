Линда прокомментировала допрос в МВД и конфликт с Фадеевым

Певица Линда рассказала о допросе в МВД и своем конфликте с Максимом Фадеевым. Об этом сообщает Starhit.

По словам Линды, сейчас она находится в непростой ситуации, в которую ее «втягивает» Фадеев. Из-за этого певица заявила, что больше не хочет исполнять песни, которые он когда-то написал для нее.

«К сожалению, в данное время мы находимся в очень непростой и конфликтной ситуации, в которую нас втягивает М. Фадеев. В связи с этим у меня нет никакого желания исполнять песни, написанные им для меня 30 лет назад», — заявила она.

Линда добавила, что ее команда решила пойти на компромисс — на концертах она будет исполнять несколько песен Фадеева, в которых «есть энергия певицы».

«И нет никакой разрушающей силы. Я заранее всех очень благодарю за ваше понимание и вашу поддержку. И я очень надеюсь, что нас связывает с вами не песня “Ворона“, а нечто большее, что мы создали за эти годы», — добавила Линда.

Ранее Линда стала подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно версии следствия, артистка оформила права на песни, которые юридически принадлежали Максиму Фадееву.