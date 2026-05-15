Назаров обратился к Садальскому, который попросил пустить актера в Россию

Дмитрий Назаров отреагировал на высказывания Станислава Садальского, который ранее выступал за то, чтобы актёру и его супруге Ольге Васильевой разрешили вернуться в Россию. В своём видеообращении Назаров пригрозил коллеге.

«Я наш конфликт изящно разрешу. Тебя, Садальский Стас, легко утешу. Ты только, блин, не сдохни. Я прошу. Сначала по садалищу отвешу», — высказался он в личном блоге.

Ранее сообщалось, что Васильева обратилась в Госдуму с просьбой разрешить им с Назаровым вернуться в РФ. Актриса якобы отметила, что сложившаяся ситуация негативно сказалась на здоровье супруга. Позже пара выпустила шутливый ролик, в котором косвенно опровергла разговоры.

Тем временем Яна Поплавская сразу осудила желание Назарова вернуться в Россию. Она напомнила о поддержке российских бойцов, которую оказывали граждане страны на протяжении последних лет. Назаров, по её словам, в свою очередь, «бренчал» на гитаре и рассказывал западным журналистам «небылицы» о России.