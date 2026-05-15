В финал «Евровидения» попал российский флаг

В финал музыкального конкурса «Евровидение» попал российский флаг. Об этом сообщает «Пятый канал».

Российский триколор заметили в одном из сообщений финских СМИ. Местные журналисты допустили ошибку и поставили флаг РФ вместо флага Хорватии, которая вышла в финал. На данный момент пост уже удалили.

Напомним, что в 2022 году Россию отстранили от участия в конкурсе.

Финал «Евровидения-2026» состоится 16 мая на арене «Винер Штадтхалле» в Вене. В нем примут участие 20 стран-победительниц отборочных туров, четыре страны из «Большой пятерки» и Австрия — хозяйка конкурса.

