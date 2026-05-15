Директор Евровидения заявил о шансах России вернуться на конкурс

Директор песенного конкурса «Евровидение» Мартин Грин в пятницу, 15 мая, заявил, что Россия может вернуться к участию в нем еще до завершения специальной военной операции на Украине.

Он пояснил, что решение об исключении страны было связано не напрямую с участниками или зрителями, а с вопросами к российской государственной телерадиокомпании ВГТРК. Согласно заключению Европейского вещательного союза, организация не смогла доказать свою независимость от Кремля.

По словам Грина, возвращение России может зависеть от выполнения требований, связанных с независимостью вещателя. При этом директор конкурса не стал утверждать, что участие России возможно только после окончания конфликта. Он сравнил ситуацию с обсуждением возможного исключения Израиля из списка участников и отметил, что в этом вопросе, в отличие от случая с Россией, не произошло «глобального консенсуса».

— Если вы знаете, что у вас есть глобальный консенсус, вы будете действовать очень, очень быстро. Если вы знаете, что консенсуса нет, вам придется потратить на это больше времени, — подчеркнул Мартин Грин в интервью британской телерадиокомпании LBC.

Ранее министр культуры Испании Эрнест Уртасун заявил о двойных стандартах руководства «Евровидения» в связи с его решением допустить Израиль к участию в конкурсе.