«Евровидение» обвинили в двойных стандартах из-за Израиля и России

Министр культуры Испании Эрнест Уртасун раскритиковал музыкальный конкурс «Евровидение» за решение допустить Израиль к участию, но отстранение России. Об этом сообщает Euronews.

Как заявил Уртасун, таким образом «Евровидение» демонстрирует двойные стандарты. Он напомнил, что руководство конкурса отстранило от участия Россию, но представителям Израиля разрешили выступить. При этом, Международный уголовный суд (МУС) начал расследование по преступлениям Израиля в Газе.

«Европейский вещательный союз применяет здесь двойные стандарты, разрешая участвовать Израилю, который совершает геноцид в Газе», — заявил он.

Уртасун добавил, что Испания не принимает такой подход.

