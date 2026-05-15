Желающим вернуться в Россию артистам дали совет

Продюсер Павел Рудченко обратился к артистам, которые эмигрировали из России, но потом пожелали вернуться обратно. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам Рудченко, таким знаменитостям придется «искать новую работу». Согласно мнению продюсера, публика вряд ли примет их обратно после критики в адрес страны.

«Мне кажется, наши люди это не простят — все, что они наговорили, наделали своими действиями, словами. Люди просто будут бойкотировать их мероприятия. И, соответственно, именно с точки зрения творчества и карьеры у них дальнейшая деятельность не пойдет. А так, конечно, они могут приехать, но только, мне кажется, им придется менять профессию или заниматься чем-то вообще другим», — заявил он.

Рудченко добавил, что творческая деятельность таких артистов вряд ли сложится успешно в России.

