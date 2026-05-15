$73.1486.29

Желающим вернуться в Россию артистам дали совет

Андрей Дуванов

Продюсер Павел Рудченко обратился к артистам, которые эмигрировали из России, но потом пожелали вернуться обратно. Об этом сообщает «Газета.ру».

Желающим вернуться в Россию артистам дали совет
© РИА Новости

По словам Рудченко, таким знаменитостям придется «искать новую работу». Согласно мнению продюсера, публика вряд ли примет их обратно после критики в адрес страны.

«Мне кажется, наши люди это не простят — все, что они наговорили, наделали своими действиями, словами. Люди просто будут бойкотировать их мероприятия. И, соответственно, именно с точки зрения творчества и карьеры у них дальнейшая деятельность не пойдет. А так, конечно, они могут приехать, но только, мне кажется, им придется менять профессию или заниматься чем-то вообще другим», — заявил он.

Рудченко добавил, что творческая деятельность таких артистов вряд ли сложится успешно в России.

Ранее Рудченко заявил, что суд с Фадеевым оживит интерес к певице Линде.

4