Филипп Киркоров пожаловался на отёк от чёрной икры

Филипп Киркоров пожаловался журналистам на своё самочувствие. Оказалось, что поп-король довольно сильно пострадал из-за любви к деликатесам, пишет «Пятый канал».

© Соцсети

По словам Киркорова, всё началось в Астрахани, где он сильно объелся чёрной икры. На следующее утро Филипп проснулся уже с сильным отёком.

«Утром просыпаюсь — у меня глаз нет», — с ужасом вспомнил поп-король аллергическую реакцию на дорогостоящий деликатес.

Отёк уже начал спадать, но на мероприятие артисту пришлось идти в тёмных очках, чтобы не пугать аудиторию своим внешним видом.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что Евгений Петросян обладает сверхъестественными способностями: сатирик, говорит певец, закодировал его от курения. Восьмидесятилетний юморист сам удивился, как быстро летит время, ведь он помнит, как встречал маму Филиппа Бедросовича с новорождённым сыном из роддома.