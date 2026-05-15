Риелтор назвала реальную цену «дачи» Пугачевой
Риелтор Юлия Юсова рассказала изданию «Абзац», что реальная цена на четырехэтажный особняк, который Алла Пугачева подарила своему внуку Никите Преснякову, составляет около 90–120 млн рублей.
Дом расположен в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища — Пугачева приобрела его еще в 90‑х годах и называла участок своей «дачей». Площадь главного здания — 760 кв. м: в нем есть кинозал, бильярдная, хаммам и бассейн. Кроме того, на территории расположены дополнительные постройки — дом для персонала и гараж с парковкой. У имения также есть причал и береговая линия, которые собственники арендуют у муниципалитета.
Недвижимость оформлена на внука Примадонны Никиту Преснякова. Он пытается продать поместье с сентября 2025 года. Изначально цена составляла 152 млн рублей, затем ее снизили до 130 млн. В конце 2025‑го года стоимость опустилась еще на 5 млн рублей, а 14 мая 2026 года стало известно, что особняк предлагают уже за 110 млн рублей — но покупателей по‑прежнему нет.
Дача Аллы Пугачевой в Подмосковье упала в цене
По словам Юсовой, причина неудач с продажей кроется в изменившихся предпочтениях покупателей элитного жилья: сегодня они руководствуются не только статусом объекта, но и его ликвидностью, техническим состоянием, юридической чистотой и стоимостью содержания.
«Серьезным фактором, который мог повлиять на интерес покупателей, стала ситуация с пирсом, когда Росприроднадзор выявил там нарушения: объект не зарегистрирован, не имеет необходимых разрешений и, по информации ведомства, мешает проведению торгов по акватории», — добавила эксперт.
Кроме того, как отметила риелтор, сам формат особняка сегодня менее востребован. Содержание такого объекта требует постоянных дорогостоящих вложений, поэтому покупатели все чаще отдают предпочтение компактным и функциональным домам.