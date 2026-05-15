Риелтор Юлия Юсова рассказала изданию «Абзац», что реальная цена на четырехэтажный особняк, который Алла Пугачева подарила своему внуку Никите Преснякову, составляет около 90–120 млн рублей.

Дом расположен в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища — Пугачева приобрела его еще в 90‑х годах и называла участок своей «дачей». Площадь главного здания — 760 кв. м: в нем есть кинозал, бильярдная, хаммам и бассейн. Кроме того, на территории расположены дополнительные постройки — дом для персонала и гараж с парковкой. У имения также есть причал и береговая линия, которые собственники арендуют у муниципалитета.

Недвижимость оформлена на внука Примадонны Никиту Преснякова. Он пытается продать поместье с сентября 2025 года. Изначально цена составляла 152 млн рублей, затем ее снизили до 130 млн. В конце 2025‑го года стоимость опустилась еще на 5 млн рублей, а 14 мая 2026 года стало известно, что особняк предлагают уже за 110 млн рублей — но покупателей по‑прежнему нет.

Дача Аллы Пугачевой в Подмосковье упала в цене

По словам Юсовой, причина неудач с продажей кроется в изменившихся предпочтениях покупателей элитного жилья: сегодня они руководствуются не только статусом объекта, но и его ликвидностью, техническим состоянием, юридической чистотой и стоимостью содержания.

«Серьезным фактором, который мог повлиять на интерес покупателей, стала ситуация с пирсом, когда Росприроднадзор выявил там нарушения: объект не зарегистрирован, не имеет необходимых разрешений и, по информации ведомства, мешает проведению торгов по акватории», — добавила эксперт.

Кроме того, как отметила риелтор, сам формат особняка сегодня менее востребован. Содержание такого объекта требует постоянных дорогостоящих вложений, поэтому покупатели все чаще отдают предпочтение компактным и функциональным домам.