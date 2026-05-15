«Куда мы едем?»: Назаров прокомментировал «покаянное» письмо жены

Актер сериала «Кухня» Дмитрий Назаров высмеял сообщения о том, что его жена написала письмо в Госдуму с просьбой разрешить им с мужем вернуться в Россию. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Напомним, что актер Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева переехали во Францию в январе 2023 года после того, как их уволили из МХТ им. Чехова. Общественники неоднократно призывали присвоить Назарову статус иноагента, однако артисту лишь был выписан штраф в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Накануне СМИ сообщили, что жена актера Ольга Васильева написала письмо в Госдуму с просьбой простить их и позволить вернуться в Россию. Однако спустя некоторое время артистка опровергла информацию о письме.

В свою очередь Дмитрий Назаров записал видеообращение из автомобиля, в котором на вопрос о том, куда же они сейчас едут, иронично отметил, что направляется в сторону России.

«Какая ты странная, Оля. Как куда? В ответ на твое трогательное письмо в Государственную думу мы получили не менее трогательное разрешение вернуться в Москву. Вот мы уже миновали границу Беларусь-Россия, едем по Смоленщине, нам осталось 3,5 часа до МКАДа», — заявил он.

В свою очередь Васильева сказала, что, «наконец-то», они смогут пройтись по бульварам Москвы и «увидят замечательные счастливые лица».

«Но шутки в сторону. Выяснилось, что многие из наших поклонников потеряли чувство юмора и реальности. Должны сказать, мы едем в Тулонщину, где наши друзья сегодня презентуют и дегустируют новое розовое вино», — заметил в свою очередь актер.

Ранее СМИ сообщили о том, что после переезда во Францию Назаров пытался зарабатывать выступлениями в ресторанах и концертами, но его программа не привлекала европейцев — залы были почти пустыми. И супруги были вынуждены продать одну из своих квартир.