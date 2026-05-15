Школьная любовь и отношения с женатым бизнесменом: как живет певица Слава?

Сегодня певице Славе (Анастасии Сланевской) исполняется 46 лет. Как сложилась ее жизнь и карьера, разбиралось издание StarHit.

Карьера

Анастасия Сланевская родилась в Москве в семье экономиста и водителя. Близкие девочки были связаны с искусством: мама и тетя делали каверы на The Beatles, бабушка в молодости выступала с хором Пятницкого, родственники папы занимались живописью. Однако учеба давалась будущей певицы нелегко из-за дислексии, а главным увлечением стал волейбол.

«Мне было сложно читать, я переставляла слоги, слова и не могла сосредоточиться. Есть определенные буквы: «м», «л», «р», «к», — которые ты даже не можешь произнести при чтении», — вспоминала артистка.

Несмотря на то, что в итоге артистка поступила на факультет психологии, психологом Слава так и не стала. Ее жизнь полностью перевернулась, когда в караоке-клубе ее услышал телережиссер Сергей Кальварский.

Исполнительница стала известной после первого же клипа «Люблю или ненавижу», вскоре она выпустила альбом «Попутчица». Второй альбом «Классный», как и дебютный, был тепло принят публикой. Но настоящая популярность пришла к ней после выхода хита «Одиночество», за который она получила награду «Золотой граммофон» и премию МУЗ-ТВ. Сейчас артистка продолжает заниматься творчеством и петь на концертах.

Личная жизнь

Впервые серьезно влюбилась Слава еще в 16 лет. Ее избранником стал ресторатор Константин Морозов. А в 18 лет артистка забеременела.

«Помню, когда я пришла к маме и сказала, что беременна, она ответила: «Ну что делать? Рожать!» — рассказывала певица, отмечая, что не жалеет о рождении дочери Александры, но предпочла бы, чтобы она не повторяла ее судьбу.

Несмотря на появление на свет ребенка, отношения с Морозовым не переросли в крепкий брак. Однако из жизни дочери отец не исчез и в дальнейшем всегда посещал важные для Александры мероприятия.

Слава не искала романов, но в 2002-м случайно познакомилась в ресторане с бизнесменом Анатолием Данилицким и «влюбилась по уши, потому что с человеком было очень интересно». Неожиданно новый знакомый предложил ей слетать вместе на Барбадос и Сланевская ни разу не пожалела о том, что согласилась.

«Я всегда говорила: мне не нужен никакой принц на белом коне, мне нужен король с царством, взрослый мужчина, человек, который будет меня как-то развивать», — подчеркивала певица.

Однако было одно «но»: ее избранник оказался женат. Но даже после расторжения брака Данилицкий не женился на Славе, так как она отказывалась идти в ЗАГС. В этих отношениях также родилась дочь – Антонина. А в декабре 2022-го Слава заявила, что они с Данилицким расстались.

«Просто случились небольшие косяки с его стороны, о которых я говорить не буду. Но все равно для меня Анатолий — близкий и родной человек. А время покажет, что будет дальше», — отмечала звезда.

Однако в августе 2023-го певица призналась, что вновь сошлась с бизнесменом. В марте 2025-го Слава внезапно заявила, что обожает Анатолия, но теперь любит другого. В конце года артистке диагностировали биполярное расстройство, и она призналась, что проходит терапию после тяжелого разрыва.

Напомним, что в начале марта артистка попала в скандал из-за своего выступления в Пензе. Несколько женщин в зале требовали вернуть деньги и обвинили артистку в том, что она пьяна. Слава заявляла, что причиной ее поведения была усталость и болезнь, а сама она планирует взять длительный отпуск.