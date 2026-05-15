Рианна и A$AP Rocky устроили вечеринку в честь 4-летия сына

Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky устроили вечеринку по случаю 4-летия сына. Об этом сообщает Page Six.

Пара арендовала площадку на весь вечер для именинника и младших детей — 2-летнего Риота и восьмимесячной Роки. На дне рождения появились только близкие и друзья Рианны и A$AP Rocky. Певица появилась на торжестве в белой футболке, кремовых спортивных брюках и белых балетках. Образ дополнили золотые украшения и сумка Dior. Рэпер надел песочный тренч Burberry, серую футболку и джинсы, добавив сумку Chanel.

8 апреля пару подловили фотографы во время прогулки с детьми в Париже. Певица несла на руках дочь Роки Айриш, а рэпер шел за руку с сыном Риза. При этом второго сына пары Риота не было с ними.

21 апреля Рианна с дочерью Роки Айриш стала лицом нового выпуска журнала W Magazine. Она позировала в черной шубе с белым мехом на голое тело. Образ дополнила фиолетовая шляпа и ожерелье. Певице также сделали макияж с оранжевыми тенями и розовой помадой. На руках она держала дочь, впервые показывая ее лицо.