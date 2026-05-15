Полиция Майами подала иск к Бену Аффлеку и Мэтту Деймону

Заместители шерифа округа Майами-Дейд обвинили актёров и их продюсерскую компанию Artists Equity в клевете. Утверждается, что в новом кинопроекте они выставили полицию коррумпированными копами. Офицеры потребовали компенсацию через федеральный суд США.

Поводом стал криминальный триллер Netflix «Лакомый кусок», вдохновлённый реальной операцией 2016 года. Полицейские тогда изъяли 24 млн долларов наличными. Деньги были спрятаны в вёдрах за гипсокартоном дома в Майами-Лейкс.

По словам участников рейда Джонатана Сантаны и Джейсона Смита, их имена в фильме не фигурируют, но детали дела легко определяются. Коллеги и знакомые поверили, что за экранными преступлениями стоят именно они.

«Само название фильма «The Rip» — это же про кражу. А мы не украли ни доллара», — пояснил Сантана.

По словам адвоката, офицерам также не выплатили гонорары, в отличие от другого сотрудника, ставшего консультантом ленты. В досудебном ответе представители продюсерской компании подчеркнули, что в фильме есть дисклеймер, указывающий на вымышленный характер персонажей и сюжета.