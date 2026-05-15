Филипп Киркоров категорично высказался о браке: «Всё!»
Филипп Киркоров сделал неожиданное заявление о браке. Артист заявил, что больше не намерен жениться.
И хотя, справедливо заметил он, зарекаться по поводу таких вещей не стоит, сейчас певец в своём решении уверен.
По их данным, такое заявление Филипп Бедросович сделал в свой день рождения.
Кстати, на празднике артист собрал всех своих самых близких. На вечере он выступил с откровенной речью и поблагодарил тех, кто был с ним в самый непростой момент — среди этих людей оказались Яна Рудковская, Виктория Шелягова и Ксения Собчак.