Стало известно о долге солиста Little Big в России

Стало известно, что солист группы Little Big Илья Прусикин* (признан иноагентом в России) оставил в РФ долг почти в 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает издание, в 2025 году против Прусикина* возбудили исполнительное производство из-за долгов. Позже его прекратили, так как активы музыканта не удалось найти.

Сейчас против него вновь возбудили исполнительное производство — с Прусикина* принудительно взыскивают штраф в 40 тысяч рублей. Он был назначен в рамках административного дела. Помимо этой суммы, музыкант должен еще 58 тысяч рублей неуплаченных налогов, а также госпошлину на 816 рублей.

В общей сложности долг Прусикина* составляет около 99 тысяч рублей. На данный момент музыкант прекратил вести бизнес в России, а 12 мая его ИП исключили из ЕГРИП.

*признан иноагентом в России.