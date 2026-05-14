Беременную актрису затравили из-за роли в фильме «Война и мир»

Актриса Елизавета Моряк заявила, что столкнулась с травлей в соцсетях из-за своей роли в фильме «Война и мир», который снимает режиссер Сарик Андреасян. Об этом пишет «СтарХит».

По словам Моряк, она получает много комментариев от недоброжелателей, недовольных, что она играет Элен Курагину будучи беременной. Курагина в романе Льва Толстого - неверная жена Пьера Безухова.

«Дорогие друзья, в кадре моего живота не видно, а если в жизни я беременна, то это ничего не значит. Очень многие артистки играют, выходят на съемочную площадку будучи беременными», - подчеркнула Моряк.

Она отметила, что среди прочего ей пишут, что Толстой «перевернулся в гробу» из-за выбора на роль Курагиной беременной актрисы.

«Нет, он не перевернулся. Лучше смотреть русскую экранизацию нашего великого писателя. Меня обижают такие комментарии, потому что я, будучи беременной, еще и работаю. Найдите будущую многодетную маму, которая успевает и работать, и быть женой, и быть актрисой», - заключила она.

Моряк - жена Андреасяна. У супругов есть две дочери, родившиеся в 2023 и 2025 годах. Среди ролей актрисы - работы в фильмах и сериалах Андреасяна «Жизнь по вызову», «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Онегин», «Простоквашино», «Сказка о царе Салтане».