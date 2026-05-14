«Ненавижу»: Соколовский жестко высказался об «осознанных» людях

Певец Влад Соколовский заявил, что ненавидит «осознанных» людей. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», об этом он заявил на премьере второго сезона шоу «Ставка на любовь».

Соколовский общался с журналистами вместе со своей женой Ангелиной. Они признались, что «боятся этих слов».

«Я ненавижу, когда люди кичатся своей осознанностью — это такой теневой фронт всегда для человека. Когда ты делаешь на этом такой сильный акцент — это сразу вызывает огромное количество вопросов: а так ли это на самом деле или нет?», — заявил артист.

Соколовский добавил, что себя и Ангелину он в некоторой мере может назвать «проработанной парой». Сейчас они переживают «прайм эру» отношений, а людей в личные дела стараются не посвящать, разбираясь с проблемами самостоятельно.