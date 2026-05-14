Известный продюсер поставил точку в дискуссии о карьере Ильи Прусикина*

Солист группы Little Big Илья Прусикин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) сжег все мосты с Россией, поскольку осознал, что навсегда потерял возможность вернуться к работе и жизни в стране. Как сообщает News.ru, об этом заявил продюсер Павел Рудченко.

Ранее СМИ сообщили, что Прусикин* прекратил предпринимательскую деятельность в РФ. Он закрыл зарегистрированное на себя ИП, через которое получал доход от концертов и другой деятельности.

«Я думаю, что Прусикин* уже сделал все возможное, чтобы оборвать связи с Россией, чтобы не было возможности возвращения и работы здесь. Съемка определенных клипов с антироссийской риторикой и подобные вещи навредили его репутации. Плюс у него уже проблемы с законом», — заявил Рудченко.

Продюсер добавил, что, судя по заявлениям СМИ, у Прусикина* нет доходов за границей. Он задался вопросом, как в таком случае музыкант планирует погашать накопленные долги.

