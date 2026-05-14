Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с РИАМО заявил, что на конкурсе «Евровидение» нет музыки, нет шоу и хороших артистов, а остались лишь политика и фейки, и ему не хочется тратить на конкурс свое время.

«Я не смотрю и не слежу за этим, мне есть, на что потратить свое время», — утверждает Пригожин.

Он обратил внимание на то, что чем старше люди становятся, тем дороже они относятся к своему времени, а тратить время на пустое ему не хочется.

Продюсер отметил, что для него «Евровидение» — это не конкурс, это мероприятие не имеет ничего общего с общечеловеческими понятиями и общепринятыми правилами. Он подчеркнул, что это конкурс не про песню, это конкурс про политику, про фейки. Собеседник издания задался вопросом о том, что там смотреть, добавив, что лучше он посмотрит на волны и звездное небо.

«Это просто профанация и трата времени, зачем мне за этим следить?», — дополнил Пригожин.

По словам продюсера, на «Евровидении» давно нет артистов, способных впечатлить зрителей. Она заключил, что Россия много раз доказала, что самостоятельно способна проводить музыкальные и спортивные мероприятия очень крупного масштаба.