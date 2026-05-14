Антон Риваль про отношения с ребенком жены: «Я Степу усыновил, он мой»

Актер признался, что считает пасынка родным сыном. Он официально усыновил мальчика.

Актер Антон Риваль — человек двух культур. Он родился в Париже в семье француза и русской, но в 19 лет круто изменил жизнь, переехав в Москву. Здесь молодой человек окончил Школу-студию МХАТ и нашел свою любовь. С актрисой Марией Костиковой Антон познакомился на кастинге. Сейчас пара счастлива в браке: у них растет общий сын Алекс, а также Степан — ребенок Марии от предыдущего союза.

В свежем интервью журналу «Атмосфера» Антон откровенно рассказал о том, как непросто начинался его путь в роли отца. Артист признался, что их первая встреча со Степой буквально выбила его из колеи. Риваль, которому на тот момент был всего 21 год, оказался не готов к столкновению с детским криком и плачем. Однако молодой человек не сдался.

«Но смотрите, как развивались наши отношения. Во-первых, я Степу усыновил, он официально мой сын. Во-вторых, он и в сердце тоже мой сын», — заявил актер, добавив, что мальчик хочет взять его фамилию.

В семье Антона и Марии царит идиллия. Актер с удовольствием проводит время с обоими сыновьями. У них появилось много общих мужских интересов. «Так что все прекрасно у нас», — подытожил Риваль.