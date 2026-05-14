Особняк Стивена Сигала в Подмосковье подешевел до 650 млн рублей
Актер Стивен Сигал был вынужден сбросить 50 млн рублей со стоимости своей загородной недвижимости площадью 500 кв. метров на фоне низкой заинтересованности потенциальных клиентов.
Впервые с января 2026 года голливудская звезда пересмотрела прайс на жилье в охраняемом поселке «Конус». Изначально за объект просили 700 млн рублей, однако с конца апреля ценник опустился до 650 млн рублей, передает Газета.Ru.
Риелтор Юлия Юсова пояснила, что отсутствие спроса связано с завышенными ожиданиями продавца.
«Звездное имя привлекает внимание, но не гарантирует сделку – для части покупателей это интересная история, но для большинства в таком бюджете важнее качество самого актива», – отметила эксперт.
По словам специалиста, дом в 500 кв. метров на участке в 15 соток проигрывает конкурентам с бассейнами и спа-зонами. Если владелец хочет ускорить сделку, ему придется и дальше уступать в цене.
Ранее сам артист тепло отзывался о многофункциональном и безопасном жилище. При этом решение расстаться с активом он объяснил тем, что для этого просто пришло время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе актер выставил на продажу свой двухэтажный особняк на Рублевке.
В конце апреля Стивен Сигал анонсировал съемки документального фильма о специальной военной операции.
В июле прошлого года американец покинул должность генерального директора московской компании «Пять элементов».