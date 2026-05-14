Иван Янковский обратился к фанатам с предупреждением: «Я стал жертвой!»

Актер поделился с поклонниками тревожными новостями. Иван стал жертвой обмана.

Российский актер Иван Янковский и его супруга Диана Пожарская считаются одной из самых закрытых пар отечественного шоу-бизнеса. Артисты официально подтвердили свои отношения весной 2021 года. Сейчас они уже женаты. Иван и Диана вместе растят маленького сынишку Олега. Новостями и семейными кадрами они делятся крайне редко.

Сегодня 35-летний актер нарушил привычное молчание в блоге. Однако повод оказался тревожным. Янковский сообщил фолловерам, что его именем воспользовались мошенники. Неизвестные могут рассылать сообщения с подозрительными просьбами. Иван призвал поклонников к бдительности и попросил не доверять подобным письмам. К ним он не имеет никакого отношения.

«Дорогие, я стал жертвой интернет-мошенничества! Если вдруг в соцсетях вам якобы от моего имени приходило что-то, какие-то просьбы или тому подобное, это было не от меня! Будьте аккуратнее...», — обратился к публике Янковский.

Напомним, 3 февраля возлюбленная актера Диана Пожарская праздновала день своего рождения. Звезде сериала «Отель Элеон» исполнилось 34 года.