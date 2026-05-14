Психолог объяснила, почему дочь Славы может повторить ее скандальный путь

Недавно Александра рассказала о ссорах со своей звездной мамой. Психолог считает, что девушка рискует повторить ее жизненный путь.

© WomanHit.ru

На днях дочь певицы Славы стала гостьей светского мероприятия в Москве. Александра Морозова с улыбкой позировала репортерам и честно отвечала на неудобные вопросы. Девушка рассказала о самочувствии матери после недавнего нервного срыва и призналась: между ними часто вспыхивают ссоры. Обычно Саша первой делает шаг к примирению.

Стоит отметить, что Слава давно известна своим эпатажем. Она может выйти на связь с бокалом крепкого напитка или устроить громкую истерику на глазах у миллионов подписчиков. Такой образ жизни не проходит бесследно для близких. О судьбе дочери звезды порассуждала психолог Аделина Панина. В беседе с изданием «Абзац» она отметила, что находиться в тени скандальной звезды — тяжелое испытание.

По словам эксперта, дети в таких семьях часто оказываются перед выбором: либо стать полной противоположностью родителя, либо начать копировать их поведение.

«Судя по тому, что мы видим: Александра снимается, поет, хочет выступать. Скорее всего, она выбрала путь повторения материнского сценария, и это неплохо само по себе. Вопрос в том, что именно она берет из этого сценария», — подчеркнула психолог.

Эксперт добавила, что Александре важно вовремя осознать эти семейные паттерны. Если девушка не научится отделять свою личность от образа Славы, она рискует полностью повторить ее скандальный путь.