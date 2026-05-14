Продажи билетов на концерты Линды резко выросли на фоне громкого скандала

Продажи билетов на концерты певицы Линды (Светлана Гейман) выросли на фоне громкого скандала с задержанием. Об этом сообщает «КП».

Последние два месяца у Линды продолжался тур по стране — артистка выступала в клубах и небольших залах, однако своих слушателей стабильно собирала. 14 мая Гейман должна выступить с камерным концертом в столице — все билеты на него были проданы в первый час после скандала.

Ближайшие два концерта Линды в Москве пройдут 22 мая и 24 мая — на традиционных для нее небольших ресторанно-клубных площадках. Еще 12 мая на них было продано лишь пара мест за столиками, однако спустя два дня после новостей о задержании на концерт 22 мая купили почти половину мест, а на 24 мая — четверть. Такая же ситуация наблюдается и с концертом 21 мая в Бишкеке.

Напомним, что Гейман стала популярной во время сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым. После у них возник конфликт из-за авторских прав на композиции «Ворона», «Песни тибетских лам» и других.

Накануне у Линды прошли обыски. Как сообщали СМИ, певицу доставили на допрос в связи с расследованием дела обвиняемого в мошенничестве генерального директора музыкального издательства «Джем» владельца компании «Профит» Андрея Черкасова. Позднее артистку отпустили.