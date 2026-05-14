Внебрачный сын, болезнь и скандал с Орбакайте: где сейчас Игорь Крутой

Народный артист России Игорь Крутой продолжает творческую деятельность. News.ru рассказал, что известно о его новых проектах, личной жизни и взаимоотношениях с коллегами.

Как Крутой стал известен

Игорь Крутой родился 29 июля 1954 года в Гайвороне Украинской СССР. В раннем детстве Игорь оглох на левое ухо, однако все равно решил заниматься музыкой. Окончил Кировоградское музыкальное училище и Николаевский музыкально-педагогический институт имени Белинского.

Музыкант стал известен в 1987 году после выпуска песни «Мадонна». За годы карьеры он написал множество композиций для артистов российской эстрады, в том числе «Есть только миг», «Желтые тюльпаны», «Маленькая страна», «Любовь, похожая на сон» и другие.

Личная жизнь

Игорь Крутой с 1995 года состоит в браке с предпринимательницей Ольгой Ретуевой. В 2003 году у пары родилась дочь Александра. Композитор также удочерил дочь жены от предыдущего брака Викторию.

Кроме того, у Крутого есть сын Николай, который родился в первом браке с Еленой Бутоме, а также внебрачный сын Яков. О существовании последнего композитор узнал только в 2018 году. После проведенного теста ДНК артист признал наследника. Крутой рассказывал, что мама Якова серьезно болела и перед смертью открыла наследнику всю правду о его появлении на свет.

Проблемы со здоровьем

В начале 2000-х годов у Игоря Крутого возникли проблемы со здоровьем. На фоне этого возникли слухи о том, что у композитора выявили онкологическое заболевание. Артист опровергал эту информацию — он объяснил, что у него обнаружили кисту поджелудочной железы.

«Врачи исполосовали меня, но слава богу, с тех пор прошло уже 20 лет. Мне дали пожить, чтобы родилась Саша и я написал песни», — рассказывал он.

«Запрет» для Орбакайте

Осенью 2025 года появились слухи о том, что Игорь Крутой запретил заслуженной артистке России Кристине Орбакайте исполнять его песни. Спустя время композитор опроверг информацию, заявив, что с уважением относится как к Орбакайте, так и к ее матери Алле Пугачевой.

«Это вранье. Я не был никогда основным композитором ни Аллы Пугачевой, ни Кристины Орбакайте. Тогда они пели мои песни, и были хиты, но я не запрещал», — сказал он.

Чем сейчас занимается Крутой?

Сейчас Крутой участвует в праздничных концертах, а также пишет песни артистам. В апреле состоялась премьера его композиции, записанной с певицей Алсу — «Мама не знает». Он живет отдельно от семьи — супруга и дочери переехали в США много лет назад.