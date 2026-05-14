«Администрация, вам не позорно?»: на Урале возмущены гонораром Газманова

Жители Ирбита выразили недовольство выделением почти 8,5 миллионов рублей из муниципального бюджета на гонорар народного артиста Олега Газманова за выступление на местной ярмарке. Об этом сообщает «Свита короля» со ссылкой на местные паблики.

Пользователи соцсетей считают, что эти средства следовало направить на решение более насущных проблем — например, ремонт дорог.

«Город такие деньги тратит на певцов и на певичек, для парней на СВО нет денег», «На Газманова есть деньги, а на ремонт дорог нет! А ведь он поедет по этим дорогам, администрация, вам не позорно будет?» — возмущаются в комментариях.

В то же время часть горожан считает расходы оправданными. По их мнению, высокая стоимость обусловлена «узнаваемостью, хитами, анимацией и собственной командой артиста», которую необходимо привезти в город.

«Но если на ярмарку ждут 50 тысяч человек, то концерт с именем может привлечь людей и дополнительный сбор», — подчеркивают защитники Газманова.

В феврале Telegram-канал «База» сообщал, что Олег Газманов в два раза увеличил свои требования к гонорару за выступления перед Днем защитника Отечества. Стоимость его «патриотического корпоратива» составила около 7 млн рублей, в то время как ранее она была примерно 4 млн.