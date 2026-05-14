Солист Little Big избавился от последнего бизнеса в России

Солист группы Little Big Илья Прусикин (признан в РФ иностранным агентом) закрыл последнее ИП в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Через это юрлицо Прусикин получал доходы от концертов и своей музыкальной деятельности. Накануне его ИП исключили из Единого госреестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Сейчас у Прусикина осталось два долга: штраф 40 тысяч рублей за нарушение статуса иностранного агента и налоговая задолженность в 58 тысяч рублей. Из-за них музыкант находится в розыске Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В июне 2022 года Илья Прусикин уехал из России в США вместе с коллективом Little Big. Он заявлял, что намерен вернуться на родину через 10–15 лет, поскольку любит ее. В 2023-м его признали иноагентом. 25 сентября 2024-го стало известно, что уехавшие из России солисты Little Big стали родителями. У Прусикина и вокалистки группы Софьи Таюрской родился ребенок.

В июле Таюрская раскрыла, что вышла замуж за Прусикина 3 года назад. Она продемонстрировала обручальное кольцо, на внутренней стороне которого виднеется дата — 15 декабря 2022 года.