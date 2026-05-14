Жена Назарова написала письмо в Госдуму с неожиданной просьбой

Жена актера Дмитрия Назарова Ольга Васильева написала письмо в Госдуму с просьбой позволить им вернуться в Россию. Об этом сообщает Mash.

По информации канала, в письме женщина описала творческий путь мужа, его заслуги в искусстве, а также пожаловалась на состояние здоровья. По словам Васильевой, во Франции медицина оказалась хуже. Также супруги скучают по Родине и работе.

Васильева отрицает, что их семья когда-либо поддерживала ВСУ или делала оппозиционные заявления. Также она попросила не причислять их к оппозиции, которая на вызывает «ни доверия, ни симпатии». Увольнение из МХТ артистка назвала вынужденным — якобы после смены руководства Назарова начали «сливать».

Канал отмечает, что причина ностальгии по России может крыться в безденежье четы. Супруги уже продали квартиру в Каннах за 495 тысяч евро, а концерты едва набирают половину от вместимости залов.

Напомним, что Назаров и Васильева покинули Россию в январе 2023 года после того, как их уволили из МХТ. В 2025 году СМИ сообщали, что ФНС ликвидировала ИП Назарова — с тех пор у него не осталось официальных источников дохода в стране.