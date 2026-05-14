Дача Аллы Пугачевой в Подмосковье упала в цене

Дача певицы Аллы Пугачевой на берегу Истринского водохранилища, которую она подарила внуку Никите Преснякову, подешевела вдвое за три года. Однако покупатели не интересуются особняком, пишет Telegram-канал Shot.

Напомним, что Алла Пугачева покинула Россию вместе со своим мужем Максимом Галкиным* (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Юморист публично осудил специальную военную операцию, а Пугачева отметилась рядом резких высказываний в соцсетях и скандальным интервью. Ее внук Никита Пресняков также уехал из России и живет сейчас в США.

Дача в Подмосковье, принадлежащая семье, была выставлена на продажу в 2023-м за 225 млн рублей, с тех пор ее цена несколько раз менялась. Сейчас четырехэтажный дом площадью 760 квадратов с собственной береговой линией и пирсом, кинозалом, бильярдной, хаммамом и бассейном подешевел на 115 млн рублей от изначальной цены — новое объявление о продаже появилось 7 мая.

За 110 млн рублей потенциальный покупатель также получит отдельный дом для персонала на 80 квадратов, гараж с парковкой и участок 55 соток. Но, несмотря на все бонусы и резкое снижение цены, коттедж на берегу Истринского водохранилища все равно не привлекает покупателей.

Не помог и ремонт, который был сделан в прошлом году. Клиентов отталкивает отсутствие централизованной канализации и скандальный собственник, отмечает Telegram-канал Shot.

Напомним, что в доме на берегу Истринского водохранилища в 1990-х годах устраивались шумные вечеринки, но затем Пугачева вышла замуж и переехала в замок в Грязи.

