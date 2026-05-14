Проклова о полученном Пеговой наследстве: «Воля дарителя — это его право»

Актриса Елена Проклова в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала решение ныне покойной артистки Людмилы Арининой завещать свое имущество не родственникам, а коллеге по цеху Ирине Пеговой.

Собеседница издания сочла очевидным, что у Арининой были теплые отношения с Пеговой. Она задалась вопросом о том, получила бы актриса такое наследство, если бы их отношения не были таковыми. По мнению Прокловой, это вряд ли бы произошло.

«Я думаю, что воля — дарителя это всегда его право», — утверждает актриса.

Проклова полагает, что человек всегда взвешивает, кого ему одарить, и в этом состоит смысл таких взаимоотношений, когда хочется это сделать.