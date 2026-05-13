Продюсер Владимир Киселев, некогда близкий друг мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, открыто выражает свое резкое неприятие к Ксении Собчак, дочери политика.

Спустя годы после смерти Анатолия Александровича Киселев считает, что Ксения опорочила память отца, превратив его славное имя в нарицательное.

— Мы, люди, которые окружали Анатолия Александровича, уже не единожды приходили к выводу: какое счастье, что Анатолий Александрович ушел и не увидел, во что, так сказать, его семя в лице этой особи превратилось, — сказал 73-летний продюсер в эфире YouTube-шоу «Долгов».

Он сравнил Ксению Собчак с такими историческими фигурами, как Распутин и поп Гапон, полагая, что она сделала свое имя синонимом неоднозначных поступков. Киселев, однако, с уважением отзывается о старшей дочери Анатолия Собчака, 61-летней Марии. Она работает адвокатом в Санкт-Петербурге и ведет непубличный образ жизни.

— Она живет обычной жизнью российской гражданки, несет память своего отца, ухаживает за его могилой, не пиарится на его могиле во время годовщин, — отметил Киселев, противопоставляя ее активной медийной деятельности младшей дочери Собчака.

Несмотря на свою критику, продюсер признает профессиональные успехи Ксении Собчак как интервьюера, отмечая ее способность освещать острые темы.

Вдова Анатолия Собчака, член Совета Федерации Людмила Нарусова заявила, что его главная его главная заслуга заключается в том, что на географической карте до сих пор есть название города Санкт-Петербург.