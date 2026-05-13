Раскрыт заработок Дмитрия Хрусталева на туризме

Артист Дмитрий Хрусталев заработал на туризме за 2025 год 43 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Выяснилось, что шоумен является соучредителем ООО «Поток», которое зарегистрировано в Валдайском районе Новгородской области. Компания работает в сфере краткосрочного проживания.

Бизнес Хрусталева успешно развивается, а результаты за прошлый год впечатляют. При выручке в 46 млн рублей фирма показала прибыль в 43 млн.

Напомним, что летом 2025 года Хрусталев устроил дебош на борту самолета. Он должен был лететь из Калининграда в Москву, но пришел на посадку в состоянии алкогольного опьянения и вступил в перепалку с бортпроводниками. Экипажу пришлось принять решение о высадке Хрусталева с рейса.