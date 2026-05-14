Анна Казючиц оказалась в больнице из-за стресса, связанного с сыном

Стало известно, что на самом деле произошло с актрисой и ведущей Анной Казючиц. Комментарий дали инсайдеры.

© Global look

Анну Казючиц недавно спасли якобы от передозировки успокоительными. Ведущая, как писали СМИ, употребила седативные препараты и почувствовала себя плохо. Прибывшие врачи скорой помощи промыли актрисе желудок.

Сегодня появились подробности случившегося. Оказывается, никакой передозировки не было. Недавно Анна испытала огромный стресс из-за сына. Об этом «СтарХиту» рассказали инсайдеры.

«В начале мая с сыном ведущей Анны Казючиц и его другом произошла ситуация: на пешеходном переходе ребят чуть не сбила машина, сын Анны не пострадал, второй мальчик получил травму», — поделился инсайдер.

Вскоре после инцидента Казючиц обратилась к специалистам. Артистке поставили капельницу, а также проверили работу ее сердца.

Увы, клиника, в которой Анна проходила лечение, «сдала» ведущую, и сведения о ней оказались в медиаполе. Пресс-служба телеканала НТВ опровергла все то, что писали о ведущей в СМИ.

«Информация о состоянии здоровья ведущей, опубликованная в телеграм-канале Mash 13 мая, не соответствует действительности и содержит искаженные данные», — говорится в сообщении.

Сегодня также появилась информация о том, что звезда комедии «Усатый нянь» Сергей Проханов был госпитализирован. Актер позже прокомментировал тревожную новость о своем пошатнувшемся здоровье.