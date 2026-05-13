Бабкина назвала поддержку бойцов СВО вопросом совести

Народная артистка России Надежда Бабкина назвала поддержку участников специальной военной операции (СВО) со стороны деятелей культуры вопросом совести. Ее слова передает ТАСС.

Певица призналась, что ее коллектив сразу принял решение поехать в зону СВО.

«Я считаю, это вопрос совести и внутреннего долга. Это наша история», — подчеркнула она.

Бабкина добавила, что не считает такие поездки обязательными для каждого артиста, поскольку у всех разная «мера ответственности». По ее словам, посещение зоны СВО требует большой подготовки и соблюдения условий безопасности, поэтому нельзя просто «взять и поехать».

Ранее Бабкина сообщила, что почти ежедневно сталкивается с телефонными мошенниками. Она отметила, что не отвечает на звонок, если номер ей не знаком, поскольку человек найдет иной способ с ней связаться, если это действительно необходимо.