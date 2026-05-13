Долги, громкий развод и учеба: чем сейчас занимается Самойлова

У блогера Оксаны Самойловой обнаружили задолженность перед налоговой. News.ru рассказал, что об этом известно и как живет знаменитость после развода с рэпером Джиганом.

Чем известна Самойлова

Оксана Самойлова родилась 27 апреля 1988 года в Ухте. После окончания школы поступила в местный вуз на специальность «связи с общественностью», однако на третьем курсе бросила обучение и переехала в Москву.

В столице Оксана сперва работала моделью, а после создала бренд одежды и линию уходовой косметики, параллельно начав вести блог в соцсетях.

Долг перед ФНС

По сообщениям СМИ, Самойлова задолжала ФНС более чем 100 тысяч рублей. Утверждается, что блогер не оплатила обязательный взнос как индивидуальный предприниматель.

Отмечается, что сейчас знаменитость отдыхает с детьми в Китае. При этом по закону Самойлову не могли выпустить за границу с долгом более 30 тысяч рублей.

Развод с Джиганом

Самойлова и Джиган познакомились в московском клубе в 2009 году. Через год у них родилась дочь Ариэла. В 2014 году у пары появилась вторая дочка Лея, а в 2017 году — третья дочка Майя. В 2020 году родился четвертый ребенок — сын Давид.

Суд развел Самойлову и Джигана 1 апреля. Исполнитель получил в свою собственность загородный дом, а бывшая жена получит компенсацию части его стоимости. Кроме того, из трех квартир в Москве две отошли Самойловой, а одна — Джигану. Автомобили остаются за теми, на кого они оформлены.

Самойлова после развода поблагодарила подписчиков за поддержку. По ее словам, истории фанатов помогли ей почувствовать надежду на новые отношения.

Чем сейчас занимается Самойлова

Оксана Самойлова продолжает вести блог в социальных сетях, работать над личными брендами, проходит обучение на нутрициолога, а также занимается строительством фермы. По словам блогера, она хочет, чтобы на ферме множество развлечений для детей, чистые продукты, животные в свободном выгуле, трассы для багги, баня и бассейн, а в будущем — ресторан.