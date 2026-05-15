Редкий кадр Башарова с возлюбленной взорвал соцсети

Избранница телеведущего поделилась свежей фотографией. Ася снялась в обнимку с Маратом.

© Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАС

Несколько лет назад шоумен Марат Башаров перестал скрывать свой роман с Асей Борисовой. Несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте, в паре царит полное взаимопонимание. Возлюбленные редко показывают свою жизнь публике и почти не выходят в свет вместе. Из-за такой скрытности вокруг них постоянно ходят разные слухи. В конце прошлого года в Сети их даже успели «поженить». Позже выяснилось, что это неправда.

Недавно Марат и Ася вновь дали повод заговорить о себе. Стало известно, что они решили вместе принять участие в новом экстремально-романтическом телешоу. В честь скорой премьеры на странице Борисовой в социальных сетях появилось редкое совместное фото с Башаровым. Ася с юмором подписала снимок, намекая на будущие испытания: «Запомните нас красивыми и чистыми... Скоро мы появимся во всей красе. Без макияжа, укладок и красивых поз».

© Соцсети

Новая возлюбленная Башарова высказалась об избиении актером бывших жен

Поклонники бурно отреагировали на редкую публикацию. Некоторые даже заметили, что Марат Башаров и Ася Борисова даже чем-то похожи друг на друга. Под постом появилось много добрых комментариев: «Ой, вы так внешне похожи!», «Марат — везучий мужчина!», «Красивые!».