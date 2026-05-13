Продюсер Дворцов рассказал, когда сын Пьера Нарцисса планирует выйти на сцену
Сын знаменитого артиста Пьера Нарцисса Андре Мбоа планирует продолжить творческое наследие отца. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов рассказал, что молодой человек будет исполнять песни на французском языке.
— У Андре есть переводчик, но сам он уже знает некоторые русские слова. Например, «привет» и «пока». Уже в конце мая он будет в Москве, мы запишем хит «Шоколадный заяц» в его исполнении. Хочу также отметить, что Андре очень любит Россию, любит русский язык, готов его учить. Он обожает Москву, — отметил продюсер.
По словам Дворцова, во время своего визита в Москву молодой исполнитель планирует посетить Красную площадь и ГУМ, чтобы попробовать знаменитое мороженое, передает Общественная Служба Новостей.
Продюсер также отметил, что в будущем альбоме Андре будут и русские песни. Однако преимущественно молодой человек будет исполнять композиции на французском.
Два года спустя после смерти певца Пьера Нарцисса в студию программы «Малахов» пришел Андре Мбоа. Молодой человек утверждал, что он — сын артиста. Результат ДНК-теста показал, что Андре является сыном Нарцисса. Молодой человек отметил, что ему ничего не нужно от семьи отца, кроме общения.