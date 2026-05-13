Продюсер Максим Фадеев высказался о задержании певицы Линды (Светлана Гейман). Как сообщает Telegram-канал «Звездач», он заявил, что выбрал единственно возможный путь — «законный».

Напомним, что между Фадеевым и Линдой долгое время тянется конфликт из-за авторских прав на композиции «Ворона», «Песни тибетских лам» и других. Накануне у Гейман прошли обыски.

По сообщениям СМИ, певицу доставили на допрос в связи с расследованием дела обвиняемого в мошенничестве генерального директора музыкального издательства «Джем» владельца компании «Профит» Андрея Черкасова. Также к следователю доставили директора Линды Михаила Кувшинова, главу компании Профит» Дарью Шамову. Гейман позднее отпустили.

Певицу Линду отпустили после 10-часового допроса

В своих соцсетях Фадеев заявил, что сожалеет, что они с Линдой «оказались в этой точке». По словам продюсера, на протяжении 30 лет он пытался урегулировать вопрос мирно через представителей Гейман — в том числе Кувшинова и Черкасова.

«Речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит. Такие вопросы должны решаться не через интервью у блогеров и не через публичную полемику, а фактами, документами, экспертизой и в правовом поле. Именно поэтому я выбрал в этой единственно возможный путь — законный», — добавил Фадеев.

Продюсер подчеркнул, что не хочет комментировать процессуальные действия и личные обстоятельства, а правовую оценку ситуации должны дать следствие и суд.