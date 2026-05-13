Настасья Самбурская столкнулась с жесткой критикой из-за рассказа про мошенника

Накануне актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками своего личного блога историей о том, как на улице к ней подошёл мужчина и начал выпрашивать деньги на покупку лекарства. Звезда сериала «Универ» быстро поняла, что её пытаются обмануть, и оставила этого человека ни с чем. Однако после рассказа о мошеннике актриса столкнулась с жёсткой критикой со стороны поклонников.

Один из пользователей Сети написал Самбурской язвительное сообщение: якобы из‑за 100–200 рублей ей, очевидно, стоило идти сразу в прокуратуру.

«Давайте все сейчас выйдут на улицы и начнут врать про больных детей и животных, а я денежку специально для них помельче разменяю и всю дорогу буду раздавать!», — отметила Самбурская в ответ на высказывание фолловера.

Ранее Настасья Самбурская попала в неловкую ситуацию, когда какой‑то «умник», по словам артистки, залил чем‑то пульт звукорежиссёра. После этого знаменитости пришлось продолжить концерт с неработающим микрофоном.