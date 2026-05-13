Продюсер Фадеев заявил, что 30 лет пытался мирно урегулировать конфликт с Линдой

Российский продюсер Максим Фадеев впервые высказался после допроса Линды. Новым сообщением он поделился на своей странице в Instagram. По словам Фадеева, он 30 лет пытался урегулировать конфликт мирно и защитить свои авторские права, но это не дало результата. "Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке. Такие вопросы должны решаться не через интервью у блогеров и не через публичную полемику, а фактами, документами, экспертизой и в правовом поле", - написал он, имея, вероятно, в виду недавнее интервью Линды журналистке Ксении Собчак. Законный путь в этой ситуации Фадеев назвал единственно возможным. Продюсер отказался комментировать процессуальные действия и предложил дождаться правовой оценки конфликта от следствия и суда. Продюсер обвинил Линду в присвоении себе его песен путем подделки документов. 12 мая Линду вызвали на допрос в МВД.