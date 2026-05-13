Познер и его 12 друзей ушли с концерта Слепакова*

Юморист Семен Слепаков* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) вспомнил, как однажды с его концерта ушли журналист Владимир Познер и его 12 друзей. О случившемся он рассказал в видео, доступном на YouTube-канале стендап-комика Александра Незлобина.

Слепаков отметил, что пригласил журналиста и его друзей на одно из своих выступлений в 2023 году. По словам комика, он решил подарить билеты Познеру, потому что знал, что тому нравится его творчество.

Однако концерт оказался сложным для Слепакова: многие зрители поначалу не реагировали на его политические шутки.

«И только лишь концерт задышал, (...) как в этот момент Познер начал вставать и уходить. И самое ужасное, что вместо того, чтобы в этот момент стать невероятно остроумным и начать шутить, (...) я просто парализовался», — пожаловался юморист.

Ранее Слепаков рассказал, что поругался с пенсионерами в Израиле. По его словам, это произошло, когда он отвозил гуманитарную помощь русскоговорящим израильтянам.