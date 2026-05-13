Четыре брака, песня о Путине и слова об СВО: где сейчас Галина Данилова

Актриса Галина Данилова продолжает свою творческую деятельность в России. News.ru рассказал, что известно о ее личной жизни, мнении о спецоперации и новых проектах.

Путь к знаменитости

Галина Данилова родилась 2 мая 1968 года в Йошкар-Оле. После восьмого класса поступила в Казанское театральное училище. После двух лет обучения она переехала в Москву, где прошла конкурс в ГИТИСе и Школе-студии МХАТ, однако не смогла поступить из-за отсутствия аттестата о среднем образовании.

Данилова вернулась домой и окончила училище, а после отправилась на просмотры в театры. Она вступила в труппу Рязанского драматического театра, откуда ушла через год из-за декрета.

В 1989 году артистка устроилась в театр «Сатирикон», где прослужила 16 лет. Некоторое время также играла в театре «У Никитских ворот».

Широкую известность Данилова получила благодаря шоу «6 кадров». Также снималась в картинах «Кадетство», «И снова будет день», «Призрачное счастье», «Истории большой страны» и других. Всего в фильмографии артистки более 20 работ.

Четыре брака

Данилова была замужем четыре раза. Она заявляла, что все ее браки распадались из-за измен мужей. По мнению артистки, каждый раз она наделяла людей теми качествами, которых у них не было.

«Это каждый раз адская душевная боль. И дело даже не в том, что тебе изменили. Дело в предательстве. И они даже не нашли смелости в этом признаться, пока я их не застукала. Они все были трусы у меня», — говорила актриса.

Первым супругом Даниловой был сокурсник по казанскому училищу Владимир Попов — в их браке родился сын Никита. Позднее артистка сыграла свадьбу с бизнесменом — союз просуществовал пять лет. Третьим супругом Даниловой стал музыкант Дмитрий Колтаков, с которым знаменитость обвенчалась. У пары родилась дочь Ульяна.

Четвертым супругом звезды стал турецкий экскурсовод Сейхун Эзбер. После оформления брака Данилова купила дом, землю и машину в Турции. Пара развелась через девять лет, а имущество досталось бывшему мужу.

Мнение об СВО

Галина Данилова поддерживает проведение спецоперации. Кроме того, она называла президента РФ Владимира Путина лучшим президентом в мире. Артистка говорила, что понимает причины начала СВО.

«Моя продюсер с семьей убегала в тапочках из Горловки. Они отбежали несколько метров от дома, и произошел взрыв. И сейчас украинцы будут нам что-то рассказывать или что-то нам говорить?», — говорила она.

Сын Даниловой Никита также написал песню о Путине — и музыку, и слова. Актриса рассказывала, что он хочет поехать в зону боевых действий, чтобы поддержать военных.

Новые работы

Сейчас Галина Данилова продолжает творческую деятельность. Она задействована в поставке «Зинон. С приветом!». Кинопремьер с ней в ближайшее время не ожидается.